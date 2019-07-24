Головин презентовал выездную форму "Монако"

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин принял участие в съемках нового промо-видео, в котором он вместе со своими одноклубниками презентует комплект выездной формы монегасков на предстоящий сезон.

Экипировка, предназначенная для гостевых матчей команды, выполнена в черном цвете с золотыми элементами, которыми выполнены логотипы клуба и спонсоров, а также фамилии и номера футболистов.

Отметим, что помимо Головина в съемках ролика также приняли участие его партнеры по "Монако" – польский защитник Камиль Глик и итальянский нападающий узбеского происхождения Пьетро Пеллегри.

Минувший сезон монегаски завершили в чемпионате Франции на 17 месте, избежав вылета во второй французский дивизион. На данный момент, команда продолжает подготовку к новому сезону, проводя серию товарищеских матчей.