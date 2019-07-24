В Турции открыли огонь по белорусскому дипломату

Советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев получил тяжелое огнестрельное ранение при вооруженном нападении в Анкаре.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала турецкая газета Sözcü.

По данным издания, у дипломата возникла бытовая ссора с соседом по дому, отставным военным, который в пылу скандала напал на Поганшева, когда тот гулял на улице с сыном, а после покончил с собой.

Раненый дипломат был срочно доставлен в больницу, где ему была проведена операция. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое.