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Допинг-скандалы 27 минут назад

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24 июля 201922:16

Российский медалист Паралимпиады дисквалифицирован из-за марихуаны

ВКонтакте/Илья Попов

Обладатель серебряной медали сочинских Паралимпийских игр-2014 по следж-хоккею Илья Попов получил отстранение от спорта из-за нарушения антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в допинг-пробе спортсмена запрещенное вещество карбокси-тетрогидроканнабинол, или попросту марихуану.

Проба была взята у Попова во время соревнований по футболу среди ампутантов, которым он занимается параллельно со следж-хоккеем. Срок отстранения 37-летнего игрока составит три месяца, а его отсчет начался 20 мая.

Отметим, что за аналогичное нарушение ранее также были отстранены пять российских спортсменов: следж-хоккеисты Леонид Саламатов и Андрей Баланда, получившие по два года дисквалификации, легкоатлет в спорте слепых Александр Чернов, Дмитрий Соколов, выступающий в пятиборье, а также Николай Пухирь – представитель маунтинбайка.

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