В квартиру Дмитрия Гудкова пришли с обыском

Оперативники начали обыск в квартире в Москве у политика Дмитрия Гудкова в рамках уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил статус политика в данном уголовном деле.

В свою очередь отец Дмитрия Геннадий Гудков рассказал, что сын сам открыл дверь полицейским, которые ищут в его квартире материалы по подготовке к неразрешенному митингу 27 июля и, по его мнению, он будет задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет России на допрос.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление СКР по Москве завело уголовное дело после несанкционированного митинга возле Московского городского избиркома 14 июля.

Тогда на акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" пришло около тысячи человек, которые вначале собрались в Новопушкинском сквере, а откуда прошли до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СКР, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.

16 июля стало известно, что наряду с некоторыми соискателями окружные избирательные комиссии отказали Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выборы в которую должны пройти 8 сентября.