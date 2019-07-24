Россия обыграла Швейцарию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу

Мужская сборная России по пляжному футболу продолжает бороться за путевку на чемпионат мира 2019 года. Во втором квалификационном раунде российские пляжники одержали крупную победу над Швейцарией – 9:3. Встреча проходила в Москве на одном из полей "Лужников".

Самым результативным футболистом в составе российской команды стал Алексей Макаров, в активе которого три забитых гола. Также по два мяча на свой счет записали Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.

Благодаря этой победе подопечные Михаила Лихачева набрали три очка и делят первую строчку в группе 2 с Испанией, которая в своем матче одержала победу с аналогичным счетом над командой Азербайджана. Именно с футболистами с Кавказа россияне и проведут свой следующий матч, который состоится 25 июля.

По итогам квалификационного этапа в финальный раунд чемпионата мира отберутся команды, занявшие первые две строчки в группах 1 и 2, а последняя путевка будет разыграна между командами, завершившими квалификацию на третьем месте в своих группах.