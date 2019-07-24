Путин потребовал законодательно запретить строительство в опасных подтопляемых зонах

Владимир Путин потребовал законодательно запретить строительство в опасных с точки зрения наводнений районах. Об этом президент заявил на совещании с правительством. Обсудили ситуацию в Иркутской области, жители которой серьезно пострадали от паводка.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил о выплатах, которые получили пострадавшие от паводка люди. "Общая сумма выплаты сегодня составила один миллион восемьсот девяносто две тысячи рублей, — приводит слова Мутко телеканал "Россия 24". — За три дня попробуем сориентировать местную администрацию, чтобы быстрее начинать реализацию жилищных прав".

Владимир Путин заявил, что нужно уделить первостепенное внимание вопросу материальной поддержки жителей. Президент отметил, что нужно "совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах, опасных с этой точки зрения". Кроме того, Путин подчеркнул, что главы регионов не должны уклоняться от работы по ликвидации последствий масштабных ЧП.