Делегация Жандармерии Турецкой Республики прибыла с визитом в Россию

В Московском управлении Росгвардии сегодня встречали делегацию Жандармерии Турции.

Гости побывали на тренировочной базе, где спецназ продемонстрировал выполнение служебно-боевых задач.

Кроме того, турецкие коллеги осмотрели образцы вооружений и техники Росгвардии, а также посетили учебно-оздоровительный комплекс, передает телеканал "Россия 24".