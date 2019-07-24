Белорусский БАТЭ победил "Русенборг" в Лиге чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов продолжаются матчи второго квалификационного раунда. В белорусском Борисове местный БАТЭ в первом матче принимал норвежский "Русенборг" и одержал минимальную победу над скандинавами со счетом 2:1.

Футболисты белорусского клуба вышли вперед уже на пятой минуте встречи, когда с пенальти отличился Игорь Стасевич. Однако еще до перерыва гости сравняли счет 0 гол на счету Андерса Конрадссена. Но едва начался второй тайм, как Максим Скавыш вывел БАТЭ вперед. Больше голов команды друг другу не забивали.

Теперь футболистам из Борисова 31 июля предстоит провести ответный поединок на выезде в норвежском Тронхейме.

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты: "Селтик" (Шотландия) – "Нымме Калью" (Эстония) 5:0, "Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия) 2:0, "Клуж" (Румыния) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1:0, "Ференцварош" (Венгрия) – "Валетта" (Мальта) 3:1, "Марибор" (Словения) – АИК (Швеция) 2:1, "Дандалк" (Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан) 1:1.