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25 июля 201901:12

В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса

В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса

В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса. Большинство очагов расположены в труднодоступных местах, поэтому тушить их крайне сложно.

Дым от красноярских пожаров дошел уже до Урала и Поволжья. От смога страдают жители Томской, Омской, Новосибирской, Пермской областей, в Алтайском крае, Екатеринбурге и Челябинске. Сложная ситуация сложилась также на севере Иркутской области, передает телеканал "Россия 24".

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