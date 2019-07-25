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25 июля 201902:54 Арзы Хасьянова

Фокус не удался: досрочный визит Порошенко в ГБР Украины завершился ничем

Фокус не удался: досрочный визит Порошенко в ГБР Украины завершился ничем

Пришел, когда не звали, и ушел ни с чем — это про визит Порошенко в Государственное бюро расследований Украины. Экс-президент сходил на допрос по одному из 11 заведенных на него уголовных дел. Почему разговора со следователями не получилось?

На выборах в Верховную раду ставка на Запад принесла экс-президенту Порошенко 8 процентов голосов и более 200 миллионов долларов. Коммерческая сделка от продажи "Кузницы на Рыбальском" (ребрендинга "Ленинской кузницы") — крупнейшего завода-поставщика оборонной промышленности в Киеве — утвердила миллионера Порошенко на 11 строчке украинского Forbes. А больше полумиллиарда долларов в активах сделают его самым богатым нардепом в Верховной раде этого созыва.

Спуск на воду разведывательного корабля — лишь малая часть госзаказов, которые выполняло предприятие, ставшее в свое время кузницей для отмывания бюджетных средств, а сегодня — одним из 11 уголовных дел против Петра Порошенко.

"Мы не сразу вызывали на допрос экс президента Украины. Необходимо было провести дополнительные следственные мероприятия, опросить свидетелей. Когда мы это сделали у нас были все основания вызвать Петра Порошенко на допрос", — рассказывает директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

Но 17 июля в Государственное бюро расследования Украины пока еще свидетель Порошенко так и не явился. Помешал европейский вояж. К слову, западных коллег его уголовное настоящее не смущает. Хотя президентский долг (видимо, так положено было по статусу) — баснословный. Неуплата налогов от продажи завода составляет полтора миллиарда гривен или больше трех миллиардов в рублях. Для европейского будущего, мягко сказать, многовато.

"Это факт влияния внешнеполитических игроков, которые держат про запас таких политиков как Порошенко. В политике, как и в разведке, нет отходов, есть только резервы", — комментирует ситуацию политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Очередной допрос экс-президента должен был состояться 25 июля. Но Порошенко решил прийти заранее. Ведь лучший способ защиты — нападение.

"Несмотря на отсутствие каких-либо повесток лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Где в то же время выяснилось, что каких- либо производств в отношении Петра Порошенко не существует", — отмечается в сообщении Государственного бюро расследований Украины.

Украинская фемида, кажется, теперь еще и богиня неоднозначности. После визита экс президента в Государственном бюро расследований Украины подтвердили, что он невиновен по всем статьям. Но только по состоянию на 24 июня.

"Поход Петра Порошенко в Госбюро расследований раньше срока — это такой политический перформанс от экс-президента Украины. Он пытается запутать журналистов и гражданское общество", — объясняет политолог Иван Мезюхо.

Но фокус не удался. Порошенко вежливо попросили не отнимать время и приходить завтра, 25 июля. И положение экс-президента действительно становится шатким, ведь именно сейчас в его политической карьере брешь размером с депутатскую неприкосновенность — он уже не президент и еще не нардеп.

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