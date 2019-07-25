На Ставрополье открылся XII межконфессиональный форум "Кавказ - наш общий дом"

Межконфессиональный форум "Кавказ — наш общий дом" открылся на Ставрополье.

Приехали десятки молодых людей из разных регионов Северного Кавказа. Их цель — научиться общаться, развивать добрососедские отношения и взаимопонимание, передает телеканал "Россия 24".

Участников форума ждет насыщенная программа: тематические семинары, круглые столы, встречи с представителями Ставропольской епархии и Духовного управления мусульман.