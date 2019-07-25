Facebook заплатил крупнейший в истории штраф за нарушение конфиденциальности

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов. Это крупнейший в истории штраф за нарушение конфиденциальности в Сети.

Причина в том, что данные 50 миллионов пользователей соцсети попали в распоряжение британской Cambridge Analytica. На основе собранных данных был проведен анализ политических предпочтений избирателей, передает телеканал "Россия 24".

Помимо штрафа Facebook обязали ужесточить охрану личных данных и назвать ответственных за нарушения из числа совета директоров корпорации.