Сенат США: СНВ-3 надо обязательно продлевать

Соединенным Штатам Америки следует продлить Договор о стратегических вооружениях (СНВ-3). Об этом сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в четверг, 26 июля, на конференции, посвященной глобальным ядерным угрозам.

Как уточнил сенатор, США однозначно надо продлить СНВ-3. "Нас подставила нынешняя администрация ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся", — подчеркнул Мерфи. Речь идет о желании администрации привлечь Китай к переговорам по СНВ. По мнению сенатора, эта идея нереалистичная и опасная, а ядерный потенциал Китая по сравнению с запасами России и США несравнимо меньше.

СНВ-3, подписанный в 2019 году, — единственный действующий договор между США и Россией об ограничении вооружений, напоминает РИА Новости. Договор истекает в 2021 году, и пока Вашингтон не принял решение о его продлении. Москва же неоднократно заявляла, что готова обсудить данный вопрос.