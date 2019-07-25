Правительство Японии: Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

В четверг, 25 июля, Северная Корея осуществила пуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом СМИ сообщило правительство Японии.

Как уточняет представитель правительства, ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии. Они не представляли прямой угрозы для национальной безопасности.

В настоящее время Япония продолжает сбор и анализ информации о запусках, передает ТАСС.

Ранее Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что Корейская Народная Демократическая Республика совершила пуск двух снарядов неустановленной модели в восточном направлении. Пуски были произведены вблизи города Вонсан в направлении Японского моря. По данным военных, снаряды пролетели порядка 430 километров.

Последний раз Северная Корея осуществляла пуск снарядов в восточном направлении 9 мая текущего года. Тогда запуск был осуществлен в районе населенного пункта Синори, провинция Пхёнан-Пукто.