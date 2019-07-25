Запуск корабля Dragon к МКС отложен из-за грозовых туч и дождя

SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС на одни сутки из-за неблагоприятной погоды. Над мысом Канаверал, откуда стартуют ракеты компании, сгустились грозовые тучи, пошел дождь.

Старт ракеты-носителя Falcon с кораблем был запланирован на 25 июля в 01:24 по Москве. Теперь он состоится 26 июля в 01:01 по времени Москвы, сообщает РИА Новости.

Dragon привезет на МКС 2,5 тонн груза, включая материалы для научных опытов – такие, как принтер-лаборатория для создания человеческих органов (для их последующей трансплантации). Кроме того, на станции будут проводиться исследования в области восстановления костной ткани, а также другие медицинские и биологические эксперименты.

В космос также будет доставлен стыковочный адаптер международного образца International Docking Adapter-3 (IDA-3). Он будет установлен на МКС, что позволит преобразовать систему стыковки АПАС-95 (андрогинно-периферийный вариант) в систему стыковки NASA.