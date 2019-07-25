92-летнего президента Туниса госпитализировали из-за недомогания

92-летний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси доставлен в военную больницу в связи с внезапным сильным недомоганием. Об этом сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM.

В июне текущего года ас-Себси уже госпитализировали из-за состояния здоровья. Тогда некоторые СМИ сообщили, что президент скончался, но советник ас-Себси опроверг данную информацию. Позднее представители администрации главы государства заявили, что он был выписан из больницы после выздоровления.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года, напоминает РИА Новости.