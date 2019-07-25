Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с помощью беспилотников атаковали военную авиабазу, которая расположена на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал "Аль-Масира".

Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. Руководство саудовской коалиции пока не комментировало данные сообщения.

На прошлой неделе коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о новом наступлении на позиции хуситов, располагающиеся на западе Йемена. Целями авиаударов назывались склады баллистических ракет и объекты ПВО, принадлежащие повстанцам.

Противостояние между правительственными войсками и мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, напоминает ТАСС. В марте 2015 года, с вторжением коалиции под руководством Саудовской Аравией, оно перешло в наиболее активную фазу.