Кассирша, сбежавшая с 41 миллионом рублей, объявлена в федеральный розыск

Сотрудница обменного пункта, похитившая у клиента 41 миллион рублей и сбежавшая с этой суммой, объявлена в федеральный розыск.

Инцидент произошел в центре Москвы, на Елисеевском переулке, напоминает РИА Новости. В пункт обмена валют зашел директор одной из фирм. Его сопровождали инкассаторы. Получив от мужчины 41 миллион рублей для обмена на доллары и пересчитав деньги, кассир заявила, что нужной суммы в обменнике нет. Она попросила посетителей подождать на улице и скрылась с деньгами.

Возбуждено дело по уголовной статье о мошенничестве. Сотруднице обменного пункта может грозить до десяти лет лишения свободы.