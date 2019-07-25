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25 июля 201905:06

Школьно-письменные товары подорожали на пять процентов

Global Look Press

В 2019 году собрать ребенка в школу будет несколько дороже, чем в прошлом. Эксперты производителя онлайн-касс "Эвотор", используя данные со 150 тысяч смарт-терминалов, подсчитали, что стоимость комплекта принадлежностей, необходимых для учебы, повысилась на пять процентов.

В комплект включены 8 карандашей, две письменные ручки, ластик, точилка, линейка, альбом для рисования, кисти, 12 тетрадей и обложки для них, пенал, дневник и рюкзак. В прошлом году такой набор, покупаемый на школьном базаре, стоил в среднем 2,47 тысячи рублей. В 2019 году он стоит 2,59 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Дороже всего обеспечить школьно-письменными и канцелярскими принадлежностями московского ученика – за комплект придется заплатить 3,2 тысячи рублей – на пять процентов больше, чем в 2018 году. В Санкт-Петербурге набор стоит 2,9 тысячи рублей, что больше прошлогодней цены на 7 процентов.

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