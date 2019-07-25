Суд США приостановил ограничения Трампа на предоставление убежища для мигрантов

Окружной суд Северного округа штата Калифорния, США, приостановил ограничения на предоставление убежища мигрантам, введенные администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее Федеральный суд столичного округа Колумбия отказался приостанавливать ограничения на предоставление убежища, введенные администрацией Трампа. Белый дом приветствовал данное решение, сообщает РИА Новости.

Как отметил судья, новое правило, скорее всего, недействительно, так как оно противоречит существующим законам о предоставлении убежища.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что не будет принимать заявления о предоставлении убежища от мигрантов, попавших на территорию Соединенных Штатов через Мексику из третьих стран. Де-факто мера затрагивает большинство мигрантов-нелегалов.