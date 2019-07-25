Бывший министр нефти Ливии похищен возле собственного дома в Триполи

Бывший министр нефти Ливии Абдельбари аль-Аруси похищен возле собственного дома в Триполи. Вооруженные люди увезли его в неизвестном направлении.

"Ливийская национальная группа революции 17 февраля" призвала власти сделать все, чтобы преследователи были пойманы, а министр вернулся бы домой целым и невредимым.

Абдельбари аль-Аруси 58 лет, передает РИА Новости. Он состоит в Партии справедливости и строительства, которая является крылом террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В эпоху Каддафи аль-Аруси был политическим заключенным. В правительстве Али Зейдана в 2012 – 2014 годах был министром нефти и газа.

4 апреля 2019 года маршал Хафтар начал наступление на Триполи, который он хочет "освободить от террористов". В Триполи находится Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, созданное при поддержке ООН и ЕС. На востоке страны заседает парламент, избранный народом. Силы национального согласия, поддерживающие правительство в Триполи, в ответ на действия Хафтара объявили операцию "Вулкан гнева". Жертвами столкновений стали 1050 человек, ранения получили пять с половиной тысяч человек.