ДТП в Челябинской области: пять человек погибли

В Челябинской области правоохранители выясняют причины дорожно-транспортного происшествия в Аргаяшском районе, в результате которого пять человек погибли, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Как уточняется, авария произошла в 23:55 по местному времени (9:55 по времени Москвы) в среду, 24 июля, в Аргаяшском районе Челябинской области. Лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля – "одиннадцатая" и "семерка". Погибли три человека в "семерке" и два – "в одиннадцатой". Одного пострадавшего госпитализировали с места ЧП, передает ТАСС.

По данным полиции, все погибшие и пострадавший совершеннолетние.