Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции

Турецкий МИД назвал предварительную причину покушения на белорусского дипломата. Как заявил глава ведомства, нападение было совершено на бытовой почве из-за ссоры. Министр иностранных дел Турции сообщил, что уже пообщался по телефону с коллегой из Белоруссии и выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавшего.

Инцидент произошел накануне в районе Чанкая, где расположены диппредставительства разных стран. Белорусский дипломат возвращался домой, когда в него несколько раз выстрелил бывший военнослужащий, у которого, как сообщается, были проблемы с психикой. Позже нападавший покончил с собой, а пострадавшего доставили в больницу, в реанимацию. После операции он находится в тяжелом состоянии, передает телеканал "Россия 24".

"Предварительные результаты расследования указывают, что причиной нападения на белорусского дипломата в Анкаре стала ссора между ним и нападавшим, — считает Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции. — Я также провел телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, передал ему всю имеющуюся информацию. К счастью, состояние белорусского дипломата хорошее, надеемся, что завтра оно также улучшится".