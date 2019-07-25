Патовая ситуация: на задержанном в КНДР росийском судне заканчиваются еда и вода

На российском рыболовецком судне, которое задержали пограничники КНДР, сложилась патовая ситуация: там заканчиваются продукты, вода и топливо. Об этом заявила компания-судовладелец. Когда моряков освободят, по-прежнему неизвестно, передает телеканал "Россия 24".

Судно "Сянхайлинь-8" задержали 17 июля в Японском море якобы за нарушение северокорейской границы. Отправили в порт города Вонсан. На борту было 17 человек, 15 из них россияне, а двое — граждане Южной Кореи. Владелец судна, власти Сахалинской области и российское посольство в КНДР работают над тем, чтобы вернуть моряков домой.