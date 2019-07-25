Южная Корея связывает ракетные пуски с учениями, проходящими в КНДР

Власти Японии заявили, что Северная Корея осуществила новый ракетный запуск. Национальной безопасности страны он не угрожал, отметил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Он добавил, что Токио продолжит тесное сотрудничество с Вашингтоном и Сеулом по северокорейскому вопросу, передает телеканал "Россия 24".

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что Пхеньян якобы запустил в направлении Японского моря два снаряда, которые пролетели чуть более 400 километров. В Сеуле полагают, что запуски связаны с учениями, которые сейчас проходят в КНДР. Но заявили, что в случае, если это были баллистические ракеты малой дальности, это нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

В последний раз Пхеньян запускал реактивные снаряды в восточном направлении в мае текущего года.