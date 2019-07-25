Джонсон дал своему брату пост замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности

Британия продолжает обсуждать назначения нового премьера. Борис Джонсон предоставил пост своему младшему брату, Джо Джонсону. Тот был заместителем министра транспорта, а стал замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности.

Интересно, что пресса прочила Джонсону-младшему пост посолиднее, вплоть до министерского, но, как говорят, назначению, помешали расхождения с братом по Brexit, а в новом кабинете разночтения недопустимы. Вновь избранный премьер обещает провести Brexit к концу октября при любых условиях.

Палату Общин возглавил Джейкоб Риз-Могг, который известен как ярый сторонник выхода из ЕС. Он будет отвечать за контакты правительства с нижней палатой британского парламента, передает телеканал "Россия 24". Бывший конкурент Джонсона и теперь уже бывший глава МИДа Джереми Хант в правительство не вошел вовсе – как отмечается, по причине собственного нежелания.

Формируя новый кабинет, Борис Джонсон провел самую серьезную смену правительства в современной Британии без передачи власти между партиями.