Европарламент: Россия и ЕС должны улучшить диалог и восстановить доверие

Россия и Европейский союз должны улучшить диалог. И для этого им нужно использовать любую возможность. Такое заявление сделали в Европарламенте.

Заместитель председателя парламента Массимо Кастальдо в интервью газете "Известия" заявил: он рассчитывает, что процесс сближения произойдет своевременно. Кастальдо также напомнил: ЕС и Россия имеют общую позицию по сохранению ядерной сделки с Ираном. И дальнейший процесс переговоров будет зависеть от способности ЕС сохранить собственную точку зрения, несмотря на враждебность со стороны США.

А говоря о развале ДРСМД, депутат отметил, что для мира и в частности для Евросоюза это "плохая новость".