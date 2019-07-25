В Иркутской области продолжают ликвидировать последствия паводка

За сутки спасатели в Тулуне просушили еще три многоэтажки при помощи тепловых пушек. В Нижнеудинске пока занимаются социальными объектами.

Помогают сотрудникам МЧС части Министерства обороны РФ. За три дня военным удалось очистить в Тулуне еще около 20 гектаров. Здания, которые комиссия признала непригодными для проживания, разбирают при помощи спецтехники. Снесли уже несколько десятков строений, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, подразделения помогают жителям хлебом и питьевой водой, проводят дезинфекцию местности и прививки. Все выплаты пострадавшим завершат до 10 августа. В частности, сегодня 170 миллионов рублей направят сельхозпроизводителям, которые из-за потопа потеряли урожай.

В конце июня от паводка в Иркутской области пострадало в общей сложности более 100 городов и поселков, погибшими признаны 25 человек, семеро — пропали без вести.