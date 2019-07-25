В Сибири охвачено огнем более 500 гектаров заповедного леса

Около 100 лесных пожаров удалось потушить за сутки в регионах России. Но в труднодоступной местности огонь захватывает новые территории.

В Якутии, например, площадь возгораний выросла почти на 800 тысяч гектаров. Примерно 150 очагов сейчас находятся под особым контролем лесопожарной службы.

В тушении заняты почти 2,5 тысячи человек. Помогает и авиация, передает телеканал "Россия 24".

Самая сложная обстановка сейчас в Иркутской области и в Красноярском крае — там горит более 500 гектаров заповедного леса.