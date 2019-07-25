Трамп будет продавать оружие арабским странам вопреки мнению конгресса

Дональд Трамп наложил вето сразу на три резолюции, которые принял американский конгресс. Все они были направлены на то, чтобы не допустить заключения сделок по продаже оружия США арабским странам. Трамп заявил, что эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и навредят важным отношениям Вашингтона с союзниками и партнерами".

По законам США, Пентагон должен сообщать конгрессменам о планах по продажам оружия другим государствам. Однако в мае госсекретарь Помпео решил воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения конгресса заключить более 20 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на сумму более восьми миллиардов долларов. Это было сделано якобы для сдерживания так называемой иранской агрессии, сообщает телеканал "Россия 24".