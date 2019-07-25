Соловьев о президентском поздравлении для Джонсона: Зеленскому будет еще обиднее

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Twitter прокомментировал поздравление, которое Владимир Путин отправил новоизбранному премьеру Британии Борису Джонсону.

"Зеленскому стало еще обиднее", — заметил Соловьев.

Зеленскому стало ещё обиднее



«Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии — Кремль»RT — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 24, 2019

После избрания Зеленского президентом Украины журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, намерен ли Путин поздравлять нового лидера с инаугурацией. Песков ответил, что российский президент поздравит Зеленского, когда увидит первые успехи в налаживании отношений между РФ и Украиной и в урегулировании ситуации на Донбассе. С вступлением в должность Путин Зеленского поздравлять его не будет, сказал пресс-секретарь.

Ранее Соловьев прокомментировал странное гримасничанье Зеленского на совещании таможенников в Ужгороде. Президент Украины качался из стороны в сторону, почесывал голову, потирал нос. Возможно, Зеленский осознал весь ужас, в который он ввязался, выдвинув свою кандидатуру в президенты, предположил журналист. "Жизнь не сериал", — подчеркнул он.