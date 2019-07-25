Во Владивосток впервые прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама для участия в параде

Во Владивосток прибыл фрегат ВМС Вьетнама впервые в истории отношений двух стран. На берегу корабль встречало руководство Приморской флотилии, а также представители генконсульства Вьетнама.

В субботу, 27 июля, фрегат примет участие в параде по случаю Дня Военно-морского флота. В параде будут участвовать 35 кораблей, в том числе два иностранных — из Вьетнама и Филиппин. Кроме того, в программе вьетнамских моряков — спортивные состязания и экскурсии по историческим местам Приморья.

Завершится визит 29 июля, сообщает телеканал "Россия 24".