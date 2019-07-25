Новый министр обороны США готов к переговорам с Ираном без предварительных условий

США хотят снизить напряженность в районе Персидского залива и готовы провести переговоры с Ираном без предварительных условий. С таким заявлением выступил новый министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер. По его словам, ситуация с задержаниями танкеров (сначала иранского – британцами, а затем британского – иранцами) стала похожа на принцип "око за око". А это лишь накаляет обстановку и мешает свободе судоходства.

Ранее в Вашингтоне тоже призывали Тегеран сесть за стол переговоров, но на условиях США, напоминает телеканал "Россия 24".