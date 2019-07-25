Советник Зеленского: Украина сотрудничала с "независимым" Крымом с XIX века

Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев допустил возможность внесения пункта о "национальной автономии" Крыма в текст конституции страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATR.

По словам Потураева, на Украине появился комитет парламента "по оккупированным территориям", поддерживающий идею создания Крымской национальной автономии. Как отметил политик, Украина сотрудничала с независимым Крымским ханством с XIX века.

Потураев заявил, что Россия поглотила Крым – веками независимое государство. При этом слова о том, что Крым является турецкой колонией, он назвал пропагандой и вымыслом. По мнению политика, такая точка зрения появилась, чтобы оправдать территориальный захват. В заключение Потураев заявил, что во время освободительной войны Богдана Хмельницкого Крымское ханство было союзником Украины.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего на полуострове 2014 года. Большинство крымчан проголосовали за присоединение к России, но официальный Киев не признал итогов голосования. Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией. Страны Запада также не признали результаты голосования и ввели санкции против России. Как неоднократно отмечала Россия, референдум проходил с соблюдением международных норм и является легитимным, напоминает РИА Новости.