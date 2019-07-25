Мария Ласицкене возглавила рейтинг легкоатлетов

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Мария стала первой представительницей нашей страны, которой удалось подняться на вершину рейтинга.

После того, как ИААФ обновила еженедельный рейтинг сильнейших, Мария набрала 1433 балла и вышла на первое место. На втором месте расположилась бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч из Кении — 1426. Третьей идет голландская спортсменка Сифан Хассан (бег на 1500 м и 5000 м), в активе которой 1424 балла.

Мария выиграла 16 стартов подряд, в том числе и все 5 стартов Бриллиантовой лиги. Личный рекорд российской прыгуньи составляет 206 сантиметров, что на три сантиметра меньше мирового рекорда, принадлежащего болгарке Стефке Костадиновой.