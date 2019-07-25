Испанский баскетболист Пау Газоль подписал контракт с "Портлендом"

Знаменитый испанский баскетболист Пау Газоль продолжит карьеру в клубе НБА "Портленд Трейл Блэйзерс". 39-летний Газоль подписал контракт сроком на один год.

Испанский нападающий провел прошлый сезон в "Сан-Антонио Спэрс" и "Милуоки Бакс". Летом он стал свободным агентом. Ожидалось, что Пау завершит карьеру. Однако он предпочел продолжить карьеру и подписал контракт с "Портлендом".

Пау Газоль является сильнейшим баскетболистом Испании XXI века. Он дважды становился чемпионом НБА, выигрывал чемпионат мира и трижды завоевывал золото чемпионатов Европы. Газоль играл за "Барселону", после чего перебрался за океан "Мемфис Гриззлиз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллз". Он стал вторым европейцем, набравшим 20 000 очков в НБА.