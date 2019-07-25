Спортивная комиссия штата Мэриленд расследует последний бой Максима Дадашева

Обстоятельства боя между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом будут расследованы спортивной комиссией штата Мэриленд, на территории которого состоялся роковой поединок. Максим Дадашев получил повреждения, после которых скончался.

Комиссия ведет наблюдение за всеми боями, проходящими в штате. Если кто-то либо из участников поединка получает серьезную травму, не говоря уже о гибели, то проводится специальное расследование. Комиссия выразила соболезнования родным и близким Максима и приступила к расследованию обстоятельств трагедии.

19 июля в городе Оксон-Хилле (штат Мэриленд) прошел за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) межу Максимом Дадашевым и Субриэлем Матиасом. В 11 раунде российский боксер пропустил несколько ударов, и бой был остановлен. Дадашев потерял сознание и был госпитализирован с диагнозом "отек мозга". 22 июля российский боксер скончался.