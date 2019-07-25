Семь человек погибли при взрыве в автобусе в Кабуле

В четверг утром в результате взрыва в автобусе в столице Афганистана семь человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости.

По словам представителя МВД, взрывное устройство привел в действие смертник на мотоцикле. Взрыв произошел в 8:10 по местному времени (6:40 мск). Целью боевика были находившиеся в автобусе сотрудники афганского министерства шахт. После этого прогремел еще один взрыв.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.