Дисквалификация Месси может быть увеличена

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынесет решение по капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Аргентинец обвинил организацию в коррупции. В КОНМЕБОЛ считают эти утверждения клеветническими.

В матче за третье место с командой Чили Месси был удален за стычку с полузащитником соперником Гари Меделем. Месси обвинил судью в предвзятости, КОНМЕБОЛ в коррупции и не явился на церемонию награждения. Лионель был уже дисквалифицирован на одну игру и пропустит первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Но КОНМЕБОЛ не забыл о словах капитана аргентинцев в свой адрес. На следующей недели будет дана оценка высказываниям Месси и вынесено решение. Лионелю грозит дисквалификация на срок от двух до шести месяцев.