В Индии от ударов молний погиб 51 человек

В Индии как минимум 51 человек погиб от ударов молний за последнюю неделю. Несчастные случаи произошли в штатах Бихар и Джаркханд, где идут мощные ливни с грозами.

В Бихаре погибли 39 человек, и 12 — в Джаркханде. Много людей получили травмы после удара молний, передает ТАСС.

Индийские власти намерены оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

В Южную Азию в конце июня пришел муссон. Он стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением. Обрушилось много зданий и произошли многочленные несчастные случаи. В том числе, от ударов молний.