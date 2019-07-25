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Помогите детям. Русфонд 32 минуты назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о пятилетней Арине Васильевой из Казани.
У девочки врожденное поражение слуха – кондуктивная тугоухость, отсутствует слуховой проход справа, не сформирована раковина правого уха. Родители сделали все возможное, чтобы Арина нормально развивалась, научилась разговаривать. Врачи обещали со временем протезировать ушную раковину, но это даст лишь внешний эффект. К счастью, когда в Москве консультировали американские хирурги-отологи, родители привезли к ним Арину на обследование. Прогнозы врачей из США – самые оптимистичные: если вовремя сделать операцию, девочка будет полноценно слышать. Но оплатить счет клиники семья Арины не в силах…
Из письма Алины Васильевой, мамы Арины: "Дочка родилась с недоразвитой ушной раковиной и без слухового прохода справа. Врачи сказали, что пока надо наблюдаться у сурдолога, а когда Арина станет постарше, имплантировать силиконовый протез. О восстановлении слуха речи не шло. Арина росла, развивалась, в полтора года заговорила. Мы много с ней занимаемся, читаем, четко проговариваем все слова, чтобы у дочки правильно формировалась речь. Но так как слуха в правом ухе нет, в шумной обстановке Арина теряется, ничего не слышит, на улице может не заметить приближающуюся машину. В интернете мы нашли информацию про двух американских врачей из клиники Глобал Хиаринг, которые восстанавливают слух и формируют ушную раковину детям с такими же проблемами, как у Арины. В апреле прошлого года мы были у них на консультации. Врачи сказали, что у Арины большие шансы на выздоровление. Дочка сможет слышать правым ухом! Это наша мечта. Но операция стоит очень дорого. Мы год собирали деньги в соцсетях, продали семейную квартиру, но все равно полностью необходимую сумму нам собрать не удалось. Помогите, пожалуйста!"
Для спасения Арины Васильевой не хватает 145 977 руб.
Отолог клиники Глобал Хиаринг Джозеф Роберсон (Пало-Альто, Калифорния, США): "В ходе одной операции мы сформируем ушной проход и воссоздадим ушную раковину с помощью материала Medpor. Функциональное улучшение слуха будет достигнуто в течение месяца после операции. Девочка будет слышать и нормально развиваться".
Стоимость операции 5 508 454 руб.
4 718 240 руб. собрали родители Арины.
395 107 руб. внес БФ "Татнефть".
44 698 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан".
5950 руб. собрали телезрители НТР.
198 482 руб. собрали читатели business-gazeta.ru и rusfond.ru
Не хватает 145 977 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,414 млрд руб. В 2019 году (на 18 июля) собрано 789 959 387 руб., помощь получили 1123 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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