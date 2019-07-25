Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру

В Крыму археологи из Эрмитажа исследуют ушедший под воду древнегреческий город Акра. Им уже удалось найти старинные амфоры для благовоний и деревянные гребни. Раскопки города начали еще в конце двадцатого века, на этом этапе работы длятся более семи лет, но Акра до сих пор хранит много тайн.

Палаточный городок на берегу Керченского пролива — это экспедиция русского географического общества и археологов из Эрмитажа, которые приехали изучать затонувший греческий город.

Уникальные кадры подводной археологической экспедиции. На глубине трех метров специалисты в аквалангах изучают строение, похожее на сторожевую башню города, который ушел под воду в четвертом веке до нашей эры. В советское время историки долго искали потерянную Акру, где по упоминаниям древнегреческих философов жили около двух тысяч человек.

"В 70-е годы здесь было найдено очень много монет, керамики собрано. Первые раскопки в конце 70-х годов проведены были и обнаружили телесные остатки. Позднее начались подводные исследования, в 1984 году и появились первые версии, что это тот самый город Акра", — рассказал археолог Игорь Соловьев.

По данным исследователей в четвертом веке до нашей эры уровень воды в Керченском проливе начал постепенно подниматься. Жители Акры строили береговые укрепления из дуба, но это город не спасло, и люди бросили свои дома. Улицы древнего порта сохранились почти в первозданном виде. Что и привлекает сюда историков.

Удалось даже найти деревянные гребни. Дно керченского пролива хорошо сохраняет органику. Вот только работа идет очень медленно. Чтобы добраться до древних артефактов, водолазам приходится процеживать тонны песка.

"Вода попадает к заборному шлангу в помпу. И попадает эта усиленная наводнением вода в инжектор, который всасывает песок и вместе с мельчайшими камнями и монетами. На размывке мы получаем смесь песка и воды, в которой содержатся артефакты", — рассказал археолог из Санкт-Петербурга Михаил Копейкин.

Раскопки античного города Акра идут уже восьмой год подряд. Сейчас под водой работают десять дайверов. А на берегу находками занимаются волонтеры. Раскопки этого года уже совсем скоро будут завершены. Но исследовать обнаруженные артефакты ученые продолжат в лабораториях. Им предстоит выяснить, что хранили в глиняных сосудах древние греки. А уже в следующем году в планах у археологов поиски крупных культовых сооружений.