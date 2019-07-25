Хабиб Нурмагомедов: гибель Дадашева показала, что есть вещи важнее спорта

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева. 28-летний российский боксер скончался во вторник после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким Максима Дадашева. На своей странице в Instagram Хабиб разместил сообщение, посвященное погибшему боксеру.

"Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро, и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни и простит нам наши грехи", — добавил Хабиб Нурмагомедов.