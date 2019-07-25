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25 июля 201908:51

Хабиб Нурмагомедов: гибель Дадашева показала, что есть вещи важнее спорта

фото: spartak.com

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева. 28-летний российский боксер скончался во вторник после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким Максима Дадашева. На своей странице в Instagram Хабиб разместил сообщение, посвященное погибшему боксеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдём с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 24 Июл 2019 в 4:14 PDT

 

"Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро, и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни и простит нам наши грехи", — добавил Хабиб Нурмагомедов.

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