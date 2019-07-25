Капитан "Порту" поссорился с тренером и покинул команду

В рядах соперника "Краснодара" по отборочному раунду Лиги чемпионов португальского "Порту" разразился конфликт. Поссорились главный тренер Сержиу Консейсау и капитан команды полузащитник Денилу Перейра.

Консейсау поставил под сомнение право Перейры быть капитаном "драконов", чем вызвал гнев футболиста. Ссора произошла в гостинице, на глазах футболистов и персонала отеля. Высказав тренеру все, что он о нем думает, Данилу Перейра покинул расположение команды. Пока неизвестно, останется ли 27-летний чемпион Европы в "Порту" и сыграет ли он с "Краснодаром".

Первый матч "Порту" и "Краснодара" пройдет 6 или 7 августа на поле российского клуба. Ответная встреча Лиги чемпионов запланирована на 13 августа.