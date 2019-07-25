Путин поздравил российских следователей с их профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. Президент выразил уверенность в том, что они будут работать ответственно, беспристрастно и безупречно.

Глава государства отметил в своем обращении, размещенном на сайте Кремля, что с петровских времен ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. По его мнению, на них и сегодня основана вся деятельность Следственного комитета России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

Необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику, считает президент. Он призвал настойчиво и твердо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией, внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств.

Путин добавил, что при любых обстоятельствах должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел, обеспечена неотвратимость наказания для виновных на базе достоверных, неопровержимых улик. По его мнению, крайне важна надежная, действенная защита тех, кто пострадал от преступных посягательств.

Президент выразил уверенность, что российские следователи будут работать ответственно, беспристрастно и безупречно. Он также поблагодарил следователей РФ за добросовестную работу. Она ведется, в первую очередь, в интересах государства и всех граждан страны, подчеркнул президент.