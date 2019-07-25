Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.

Истребитель совершал плановый учебно-тренировочный полет в ночное время, однако затем внезапно пропал с радара.

Судьба пилота неизвестна, в настоящее время его ищут, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства обороны республики. Специальная комиссия выясняет причины произошедшего ЧП.