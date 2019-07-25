Мальчику, спасавшему детей на пожаре, могут присвоить звание Героя России

Мальчику, который самоотверженно спасал детей во время страшного пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, но сам получил ожоги и погиб, могут присвоить звание Героя России.

Власти края поддержали петицию жителей, которые призывали присвоить это высокое звание 11-летнему Алексею Мартыненко, передает РИА Новости.

Идею наградить мальчика посмертно поддержала и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Краевые власти будут обращаться в компетентные органы для того, чтобы поступок ребенка был отмечен. Решение принято на расширенном заседании правительства края. Оно началось с минуты молчания, которой почтили память погибших детей.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел в ночь на 23 июля. Всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. Пострадали 13 человек: 5 взрослых и 8 детей. Четверо из них погибли. Среди них был 11-летний Алексей Мартыненко из Комсомольска. Он мог спастись, но до последнего помогал выводить из огня других детей и получил смертельные ожоги. Похороны погибших начались в 25 июля.