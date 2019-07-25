Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

В Университете Сассекса (Великобритания) проведено сенсационное исследование, которое доказало, что считавшийся одним из самых безопасных заменителей сахара смертельно опасен. Речь идет об аспартаме, более известном под коммерческим названием нутрасвит (nutrasweet), который используется в многочисленной пищевой продукции от "диетических" газированных напитков до кондитерских изделий.

Работа основывалась на анализе документов, предоставленных в 2013 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA). В ходе исследования выяснилось, что EFSA полностью проигнорировала целых 73 научных работы, в которых доказывалось, что аспартам может причинять вред организму человека. Указаны и "очаги" поражения — это головной мозг, печень, легкие и кишечник. Плюс расстройства эндокринной системы.

Комиссии было известно, что вопрос о проблемах, возникающих при употреблении нутрасвита, стоит на повестке более 40 лет. Однако она не посчитала нужным в очередной раз прислушаться к мнению ученых и "пропустила" аспартам к широкому использованию. Масштаб проблемы пугает, если учесть, что этот заменитель сахара используется в десятках тысяч наименований продуктов по всему миру.