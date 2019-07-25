"Когда выгорает кислород": житель Красноярского края проехал сквозь эпицентр лесного пожара

За сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти на 70 тысяч гектаров — до более чем 900 тысяч га, огонь из труднодоступных районов вплотную приблизился к дорогам и населенным пунктам. Житель Красноярска проехал сквозь огонь в Богучанском районе и снял полыхающий лес на видео.

"Дорога на К-2. Газу, газу! Самое страшное в таких условиях — когда выгорает кислород", — рассказал Павел Митковский.

На кадрах видно, что тяжелый автомобиль движется по разбитой дороге в условиях почти нулевой видимости, на обочинах догорают деревья, дым имеет красноватый оттенок.

Дым из Красноярского края уже добрался до соседних регионов — Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтая и Хакасии. Жители Сибири уже собирают подписи за введение в регионах режима ЧС из-за смога.