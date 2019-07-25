Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

Депутаты Госдумы предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, граничащих с иностранными государствами. Автором инициативы стал зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов, передает РИА Новости.

По мнению Чернышова, абитуриенты рассматривают не только наиболее качественное высшее образование, но и перспективу дальнейшего трудоустройства, для чего выбирают город с "сильным вузом".

В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову отмечается, что молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту.

После завершения учебы выпускники местных вузов, вероятнее всего, останутся там работать, что поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов, отметил автор инициативы. Также он предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.